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        Niğde'de kuru fasulyede 42 bin 352 bin ton rekolte bekleniyor

        Kuru fasulye üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Niğde'de, bu yıl 123 bin 650 dekar alanda yaklaşık 42 bin 352 ton rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:49
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        Niğde'de kuru fasulyede 42 bin 352 bin ton rekolte bekleniyor
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        Kuru fasulye üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Niğde'de, bu yıl 123 bin 650 dekar alanda yaklaşık 42 bin 352 ton rekolte bekleniyor.

        Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulye üretiminde Niğde'nin Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

        Geçen yıla göre rekoltede artışı beklediklerini belirten Kenar, "Geçen yıl dekar başına 225 kilogram fasulye hasat edilirken, bu yıl dekar başına 300 ile 350 kilogram arasında rekolte bekliyoruz. Üretilen fasulyelerin kalitesi çok güzel. Bin 300 rakımda yetiştiği için ürün gayet tatlı ve lezzetli oluyor. Türkiye çapında tutulan bir fasulyemiz var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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