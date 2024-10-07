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        Niğde'de "4. Gastronomi Festivali" 11 Ekim'de başlayacak

        Niğde Belediyesince düzenlenecek "4. Gastronomi Festivali" 11 Ekim'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:43
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        Niğde'de "4. Gastronomi Festivali" 11 Ekim'de başlayacak
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        Niğde Belediyesince düzenlenecek "4. Gastronomi Festivali" 11 Ekim'de başlayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, kentin yöresel ürünlerinin yer alacağı stantlar açılacak.

        Etkinlikler kapsamında panel, söyleşi, gastronomi avı, workshop, atölye, sergi, yemek yarışmaları, gastro şov ve konserler düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirecekleri festivalin, önceki yıllara göre daha kapsamlı olacağını belirtti.

        Festival boyunca ziyaretçilerin Niğde ve çevresine has yeme ve içme kültürünü tanıma fırsatı bulacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Festival kapsamında gerçekleştirilecek 'Vefa Mutfağı' ile 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il özel stantlarla temsil edilecek. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri 4. Niğde Gastronomi Festivali'nde yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturarak gastronomi kültürlerini tanıtacak. Her akşam sanatçıların konser vereceği festivale, Türkiye'den ve dünyanın her yerinden gastronomi tuttuklarını davet ediyorum. Niğde, doğal ve tarihi güzellikleri, turistik değerleriyle bir açık hava müzesi konumunda olmasının yanı sıra yöresel ürünleri ve gastronomi unsurlarına da sahip bir kent."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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