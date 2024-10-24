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        Niğde Belediyesi kadın personeline meme kanserine yönelik eğitim verildi

        Niğde Belediyesi, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kadın personele eğitim düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:52
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        Niğde Belediyesi kadın personeline meme kanserine yönelik eğitim verildi
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        Niğde Belediyesi, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kadın personele eğitim düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın ve Aile Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekten, Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitimde, meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri ve erken teşhisin önemine dair sunum yaptı.

        Tekten, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, meme kanserinin teşhis ve tedavisinin diğer pek çok kanser türlerine göre daha kolay yapıldığını vurgulayarak, tedavide erken tanının önemine dikkati çekti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye personeline ve vatandaşlara yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.

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