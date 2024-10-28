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        Niğde protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:29
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        Niğde protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        ValiÇelik, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesiyle kazanılan Cumhuriyet'in, milletin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin en değerli sembolü olduğunu belirtti.

        Yönetim şeklinin aynı zamanda Türk milletinin çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma azminin de en güçlü ifadesi olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Bugün bizlere düşen görev, bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyet'imizin kazanımlarıyla ülkemiz eğitim, sağlık ve sanayi alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin her alanda gelişim yolculuğu hızla sürmektedir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

        Belediye Başkanı Özdemir de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümüne erişmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını aktardı.

        Cumhuriyet'in, geleceğin en büyük güvencesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin fedakarlıkları ve eşsiz bir mücadeleyle kazanıldığına dikkati çeken Özdemir, "Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tüm milletimiz 7'den 70'e omuz omuza vererek dünya tarihine örnek olacak bir istiklal ve istikbal mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır." ifadesini kullandı.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü büyük bir onur, gurur ve heyecanla karşıladıkları Cumhuriyet'i, sonsuza kadar koruyarak var edecekleri önemli bir miras ve emanet olduğunu dile getirdi.

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