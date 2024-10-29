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        Niğde'de asansör boşluğuna düşen şantiye şefi yaralandı

        Niğde'de fabrika inşaatında asansör boşluğuna düşen şantiye şefi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:44
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        Niğde'de asansör boşluğuna düşen şantiye şefi yaralandı
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        Niğde'de fabrika inşaatında asansör boşluğuna düşen şantiye şefi, tedavi altına alındı.

        Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki fabrikayı kontrol eden şantiye şefi V.A. (47), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşen V.A, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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