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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Niğde'de konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "2002 yılında 17 milyar metreküp doğal gaz kullanan ülkemiz, bu sene yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tüketimine gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:03
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Niğde'de konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "2002 yılında 17 milyar metreküp doğal gaz kullanan ülkemiz, bu sene yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tüketimine gelecek." dedi.

        Şatıroğlu, Çamardı ilçesinde düzenlenen Çamardı-Ulukışla İlçeleri Doğal Gaz Arz Töreni'nde yaptığı konuşmada, temiz, yeşil ve çevreci enerji olan doğal gazı Çamardı ve Ulukışla ilçeleriyle buluşturacaklarını söyledi.

        Niğde'ye ilk doğal gazı 2006'da verdiklerini hatırlatan Şatıroğlu, şu anda il merkezi ve ilçelerde yaklaşık 88 bin doğal gaz kullanıcısının bulunduğunu belirtti.

        Şatıroğlu, bugün doğal gaz verilecek 2 ilçeyle Niğde'nin 6 ilçesinden 5'inin doğal gaza kavuştuğunu, kalan bir ilçeye de gelecek dönemlerde doğal gaz verilmesinin hedeflendiğini dile getirerek, hükümetleri döneminde Niğde'ye enerji alanında son 22 yılda yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

        2002'de Türkiye'de sadece nüfusun yüzde 25'inin, 5 büyük vilayette doğal gaz kullandığını, şu anda ise ülke nüfusunun yüzde 84'ünün bu hizmetten istifade ettiğini anlatan Şatıroğlu, şöyle konuştu:

        "2002 yılında 17 milyar metreküp doğal gaz kullanan ülkemiz, bu sene yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tüketimine gelecek. Yine 1994'te ilk doğal gaza başladığımız yıllarda bu 5 vilayette 500 bin konut doğal gaz alırken, bugün ülkemizin tamamında doğal gaz kullanan evsel konut sayımız 21 milyonu aşmış. Doğal gaz, İran'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan ve diğer ülkelerden ithal ettiğimiz bir ürün ama son yıllarda yaptığımız aramalar ve sondajlar sonucunda büyük bir keşfe imza attık. Sakarya gaz sahasında 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle tarihi bir imza attık. Halihazırda bu sahadan günlük 7 milyon metreküp gaz çıkartıyoruz. Önümüzdeki mart ve nisan ayında bu miktarı 10 milyona, sonra günlük 20 milyon metreküpe, ardından ilave kuyularla 40 milyon metreküpe çıkarmak suretiyle ülkemizin doğal gaz ihtiyacının 4'e birini yerel kaynaklarla üretmeyi hedefliyoruz."

        Gabar'da buldukları petrol sahalarının günlük 100 bin varil üretim potansiyeli olduğunu, şu anda yaklaşık günlük 57 bin varil üretimle Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlandığını vurgulayan Şatıroğlu, "Bu gerçekten büyük bir gurur. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhur İttifakı'nın diğer büyük ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin büyük katkılarıyla biz bu işleri başarmak suretiyle geleceğe, gelecek nesillere büyük bir miras bırakmak istiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den razı olsun diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Vali Cahit Çelik de doğal gazın özellikle kışları çok soğuk geçen memleketler için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ile MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de ilçelerin doğal gaza kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ Genel Müdürü Kasım Kahraman da Altunhisar ilçesine de ilerleyen dönemlerde doğal gaz getireceklerini bildirdi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, ilçeye doğal gaz bağlandı. Daha sonra Ulukışla'da program düzenlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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