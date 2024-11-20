Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Niğde'de öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Niğde'de öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı, Kültür Merkezi'nde ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştuğu programda, uzay yolculuğu süreci hakkında bilgi verdi.

Gezeravcı, ilk uzay yolculuğu öncesinde sürece dair yapılan ön hazırlıklar hakkında bilgi aktararak, projenin Türkiye açısından önemini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iradesiyle gerçekleştirilen görevin asıl öznelerinin öğrenciler olduğunu, uzay yatırımların önem verilmesi gerektiğini belirten Gezeravcı, Türkiye’nin ilerleyen süreçte çok daha iyi noktaya geleceğine inandığını kaydetti.

Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde ilk defa yaptığı uzay görevinde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bayrağını dalgalandıran 193 ülke olmasına rağmen kendi insanını uzaya gönderebilmiş ve uzayda bilimsel çalışma yapabilmiş 22’nci ülke olduğunun altını çizen Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyetinin iradesiyle yapamayacağı iş olmadığını vurguladı.