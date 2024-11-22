Niğde Valisi Çelik'ten Öğretmenler Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, eğitim ve bilimde öncü ülke olma yolunda öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin en büyük güvence olacağını belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" sözünü anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Sizler, çocuklarımızı yalnızca bilgiyle değil, erdem, vicdan ve sevgiyle donatarak, Türkiye'nin yarınlarını inşa ediyorsunuz. Bu kutsal görevinizde gösterdiğiniz fedakarlık, sabır ve azim, toplumumuzun gelişim ve kalkınmasının temel taşını oluşturmaktadır. Bugün, eğitim anlayışımızı çağın gerekliliklerine uygun yeniden şekillendirirken öğretmenlerimizin rehberliği her zamankinden daha önemli hale geldi. Teknolojinin hızla ilerlediği, bilgiyi kullanma ve üretmenin hayati önem kazandığı bu dönemde sizler, sadece öğrencilerimize bilgi aktarmakla kalmıyor, onları eleştirel düşünen, sorunlara çözüm üreten ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olarak yetiştiriyorsunuz. Tüm öğretmenlerimize gösterdikleri özveri, sevgi ve gayret için en derin şükranlarımı sunuyor, onların gününü kutluyorum."