Niğde'de Öğretmenler Günü kutlandı

Öğrencilerin müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu programda, aday öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Yaşar, İl Kültür Merkezi'nde devam programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin önemli ve kutsal bir görev yaptıklarını ifade etti.

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