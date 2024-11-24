Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de kar etkili oluyor

Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de etkili olan karla mücadele sürüyor.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde yaşanan kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde-Çiftlik, Niğde-Altunhisar ve Çiftlik-Altunhisar kara yolu ile Bor ilçesi Kılavuz köyü ve Çamardı ilçesi Celaller köyü arasındaki yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları, kış lastiği ve gerekli ekipmanları olmadan yola çıkmamaları gerektiği aktarılan açıklamada, ekiplerin kapanan yolların yeniden güvenli bir şekilde ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi. - Kayseri Kayseri'de de Büyükşehir Belediyesine bağlı 140 personel, 50 araçla kent merkezini kardan temizlemek ve kırsal mahallelerin yollarını açık tutmak için mesai yapıyor.

Kaldırım ve caddelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, temizlenen karları kamyonlarla kent dışına taşıyor. Öte yandan, kent merkezinde yağış nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev alırken, sürücülerin de yollarda kontrollü ilerlediği görüldü. - Kırşehir Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, yazılı açıklamasında, kapanan yolların açılarak yolda kalan araçların kurtarıldığını belirtti.