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        Liseli gençlerden Bor Müftüsü Çakır'a ziyaret

        Niğde Bor Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:25
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        Liseli gençlerden Bor Müftüsü Çakır'a ziyaret
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        Niğde Bor Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ı ziyaret etti.

        Müftü Çakır, Bor Diyanet Gençlik İlçe Koordinatörü Abdurrahman Altungöller rehberliğinde gerçekleşen ziyarette, gençlerin görüşlerini dinledi, Diyanet İşleri Başkanlığının Gençlik Faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çakır, gençlere Diyanet İşleri Başkanlığının dergisini hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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