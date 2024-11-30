YÖK Başkanı Özvar, Niğde'de Tarımsal Araştırma Merkezi'nde incelemede bulundu:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitemizde zirai dijital tarım ve teknolojileri alanında bir mükemmeliyet merkezi kurabileceğine inanıyoruz ve bu konuda Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitemizi destekleme kararı aldığımızı da paylaşmak isterim." dedi.

Çeşitli programlar için kente gelen Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve merkezin müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özvar, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün üniversitede akademik yıl açılış töreni ile 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'na katıldığını, akşam ise üniversitenin senato üyeleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Toplantılarda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin üniversiteler ligindeki durumunu değerlendirdiklerini belirten Özvar, üniversitenin yaklaşık 30 yıldır çok önemli mesafeler aldığını anlattı.

Özvar, Türk yükseköğretim kurumlarının artık sadece Türkiye'de Türk gençlerine hizmet etmediğini, dünyada da akademik şubeler açmaya başladığını bildirdi. Anadolu'da üniversitelerin, bulundukları şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişmesine önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti: "İşte tam olarak bu konuda Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitemizin Niğde'mizin gelişmesine, başta ziraatı, hayvancılık olmak üzere turizmine yapabileceği katkıları ele aldık. Bu bakımdan üniversitemizin şehrimizdeki gerek Valilik gerek belediye başkanlığı gerek diğer şehrin yönetimini temsil eden birimleriyle fevkalade uyum içerisinde olduğunu ve şehrimize önemli katkılar vermeye başladıklarını görmüş olduk. Yaptığımız çalışmalarda Yükseköğretim Kurulu olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bu bölgede, bu şehirde zirai alanda bilhassa dijital ve rasyonel akıllı smart tabir edilen tarım teknolojileri alanında bir mükemmeliyet merkezi doğurabilecek kapasiteye sahip olduğunu memnuniyetle ifade ettik ki üniversite hocalarımızdan bu alanda çalışmalarını hızlandırmalarını ve bu konuda Yükseköğretim Kurulu olarak da bizlerin her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi her üniversitemiz aslında ülkemizde bir mükemmeliyet odağı haline gelmelidir. İşte biz de bu anlayışla Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitemizde zirai dijital tarım ve teknolojileri alanında bir mükemmeliyet merkezi kurabileceğine inanıyoruz ve bu konuda Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitemizi destekleme kararı aldığımızı da paylaşmak isterim."

Özvar, bir basın mensubunun, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının, Yükseköğretim Kurulunun taraf olduğu protokollerle yurt dışındaki yükseköğretim kurumları bünyesinde program açmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasını hatırlatması üzerine, bu yönetmeliğin önemli olduğunu düşündüklerini ama kamuoyunun bu konuya dikkat çekmesinin kendilerini çok memnun ettiğini bildirdi.

Bu yönetmeliğin önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanı İlham Aliyev arasında ortak bir vizyon doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan arasında kurulduğunu ancak bu yönetmeliği üniversitelerin diğer ülkelerde de akademik birim açabileceği vizyonuyla genişlettiklerini vurgulayan Özvar, şöyle konuştu: "Bugün Türkiye olarak Azerbaycan'da açtığımız üniversitenin yanı sıra Türk dünyasında diğer ülkelerde de akademik birim açma çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Aynı zamanda Balkanlar'da da yükseköğretim kurumlarımızın akademik birim açmaları söz konusudur. Bu konuda çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Türkiye'nin Arnavutluk ile yapmış olduğu bir anlaşma neticesinde inşallah Tiran'da İstanbul Teknik Üniversitesinin bir branşı açılacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Arnavutluk'ta da hizmet verecektir. Bunun yanında Afrika ülkelerinde de yükseköğretim kurumlarımızın birimlerinin açılmasına yönelik anlaşma veya müzakerelerimizin ilgili ülkelerle devam ettiğini de söyleyebilirim. Bu bakımdan Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasının önünü açacak önemli bir mevzuat çalışması olduğunu ifade edebilirim. Elbette bu yurt dışında birim açacak yükseköğretim kurumlarının hangileri olacağı devlet politikasıyla, devletimizin yükseköğretim politikası ve stratejileriyle hiç şüphe yok ki belirlenecektir. Bu konuda sorumluluk Yükseköğretim Kurulundadır."

Özvar, son yıllarda Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında yükseldiğine ve daha çok öne çıkmaya başladığına, uluslararası görünürlüğünün arttığına dikkati çekerek, bu gelişmenin bölgelerdeki ülkeler tarafından da görüldüğünü aktardı. Kalitelerinin yükselmesiyle üniversitelere olan talebin yurt dışında arttığına işaret eden Özvar, "Son 30 yılda dünyada meydana gelen en önemli değişikliklerden bir tanesi, artık dünya ulusları içerisindeki gençlerin kendi ülkeleri dışında yükseköğretime devam etme arzularıdır. Önümüzdeki yıllarda bu bakımdan kendi ülkesi dışına çıkarak üniversite okumak isteyecek üniversite adaylarının sayısında önemli bir artış olacağını öngörüyoruz. İşte Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey dünyada meydana gelen bu yükseköğretime erişim talebine cevap vermektir. Biz bu cevabı iki türlü düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi ülkemizde uluslararası öğrencileri misafir etmek, ikinci olarak ise uluslararası üniversitelerde okumak isteyen öğrencilerin kendi ülkelerinde öğrencilerine hizmet vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.