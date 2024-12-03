Niğde'de plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Niğde Organize Sanayi Bölgesinde plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Niğde Organize Sanayi Bölgesinde plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan plastik çerçeve üretilen bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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