Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelliler, halk oyunu gösterisi sundu, tiyatro oyunu sahneledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, engelleri aşmanın en önemli yolunun, toplumsal bilinç ve dayanışmayla onların hayatlarına dokunmaktan geçtiğini belirtti.