Niğde'de bir haftada 258 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Öte yandan, aranan yabancı uyruklu bir şüpheli ile ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 8 kişinin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Asayiş olaylarıyla ilgili haklarında işlem yapılan 258 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Zanlılarla tabanca, bıçak, motosiklet, 5,20 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.