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        Niğde'de bir haftada 258 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

        Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 258 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:40
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        Niğde'de bir haftada 258 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
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        Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 258 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yakalanan 13 şüphelinden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda 141,08 gram sentetik uyuşturucu, 7,20 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

        Asayiş olaylarıyla ilgili haklarında işlem yapılan 258 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Zanlılarla tabanca, bıçak, motosiklet, 5,20 gram esrar ele geçirildi.

        Öte yandan, aranan yabancı uyruklu bir şüpheli ile ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 8 kişinin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Trafik denetimlerinde 11 bin 360 araç kontrol edildi, 987 sürücüye ceza uygulandı, 49 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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