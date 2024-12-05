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        Niğde'de hamamda sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öne sürülen 2 kişi öldü

        Niğde'nin Bor ilçesindeki bir hamamda sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öne sürülen 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:34
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        Niğde'de hamamda sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öne sürülen 2 kişi öldü
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        Niğde'nin Bor ilçesindeki bir hamamda sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öne sürülen 2 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yoğun gaz kokusu olduğu öğrenilen hamama giren ekipler, hareketsiz yatan müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Hamamdaki pelet sobasından sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen iki kişinin cenazesi, incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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