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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çin merkezli bir lastik markasının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:41
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çin merkezli bir lastik markasının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çin'in önde gelen lastik üreticisi firmanın yetkilileri, Niğde Organize Sanayi Bölgeleri'ne yapılabilecek yatırımlar konusunda Vali Çelik ile makamında görüştü.

        Görüşmede firma yetkililerine bölgenin sanayi potansiyeli, altyapı olanakları ve yatırım fırsatları ile Niğde'nin konumu itibarıyla stratejik bir sanayi üssü olma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, Çinli lastik üreticisi firmanın gerçekleştireceği olası yatırımların kentin ekonomik kalkınmasına ciddi katkılar sunacağını belirterek, Niğde'nin sanayi altyapısını güçlendirmek adına yapılan bu girişimlerin sadece bugünü değil, bölgenin gelecekteki ekonomik yapısını da şekillendireceğine dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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