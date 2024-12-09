Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Çelik, mesajında, insan haklarının bireylerin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin bütünü olduğunu belirtti.
Bugünün bireylerinin haklarını garantiye aldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Evrensel beyanname, bu hakları uluslararası ölçekte teminat altına alarak dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her bireyin eşit ve onurlu bir yaşam sürme hakkını sağlamıştır. Ülkemiz, bu beyannameyi ilk onaylayan ülkelerinden biri olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hususunda her zaman kararlılıkla hareket etmiştir. Bu kararlılık çerçevesinde devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını rehber edinmiş, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde faydalanabilmesi için önemli reformlar gerçekleştirmiştir."
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