Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:06 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çelik, mesajında, insan haklarının bireylerin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin bütünü olduğunu belirtti.

        Bugünün bireylerinin haklarını garantiye aldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Evrensel beyanname, bu hakları uluslararası ölçekte teminat altına alarak dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her bireyin eşit ve onurlu bir yaşam sürme hakkını sağlamıştır. Ülkemiz, bu beyannameyi ilk onaylayan ülkelerinden biri olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hususunda her zaman kararlılıkla hareket etmiştir. Bu kararlılık çerçevesinde devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını rehber edinmiş, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde faydalanabilmesi için önemli reformlar gerçekleştirmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü
        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutukl...
        Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutukl...