Niğde'de anne adaylarına normal doğumun önemi anlatılıyor

Niğde'de normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında anne adaylarına normal doğumu tercih etmeleri için eğitim veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adaylarına, normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerine yönelik Gebe Okulu Program Sorumlusu Dr. İsmail Sağ tarafından bilgi aktırıldı.