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        Niğde'de anne adaylarına normal doğumun önemi anlatılıyor

        Niğde'de normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında anne adaylarına normal doğumu tercih etmeleri için eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:18
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        Niğde'de anne adaylarına normal doğumun önemi anlatılıyor
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        Niğde'de normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında anne adaylarına normal doğumu tercih etmeleri için eğitim veriliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adaylarına, normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerine yönelik Gebe Okulu Program Sorumlusu Dr. İsmail Sağ tarafından bilgi aktırıldı.

        Normal doğumun avantajları ve sürecinin anlatıldığı eğitimde, bu yöntemin çoğu durumda güvenli ve doğal seçenek olarak öne çıktığı, anne adaylarının daha hızlı iyileşme süreci yaşamasına imkan tanıdığı, annenin fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik iyilik hali için de fayda sağladığı belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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