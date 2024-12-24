Niğde'de anaokulu öğrencileri zorbalığa karşı bilinçlendirildi

Niğde'de anaokulu öğrencilerine, Okullarda Şiddet ve Zorbalığa Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversite Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Parlayan Yıldızlar Okul Öncesi Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar arasındaki şiddet ve zorbalığa karşı yürütülecek iletişim yolları anlatıldı, yazar Rüveyda Kaya öğrencilerle söyleşi yaptı.