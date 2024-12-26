Niğde'de kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de baraj göründe arama yapıyor.

İlçeye bağlı Azatlı Barajı yakınında dün kaybolan O.Ş.D'yi bulmak için yürütülen arama çalışmalarına, 5 arama kurtarma teknisyeni, 4 jandarma personeli, 15 jandarma komando timi, 4 sağlık personelinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de ekipler destek veriyor.

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