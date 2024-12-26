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        Niğde'de kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 21:21 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:21
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        Niğde'de kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışmaları devam ediyor
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        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        İlçeye bağlı Azatlı Barajı yakınında dün kaybolan O.Ş.D'yi bulmak için yürütülen arama çalışmalarına, 5 arama kurtarma teknisyeni, 4 jandarma personeli, 15 jandarma komando timi, 4 sağlık personelinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de ekipler destek veriyor.

        Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de baraj göründe arama yapıyor.

        Vali Cahit Çelik de arama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

        Azatlı beldesinde dün O.Ş.D'nin ailesi, çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek jandarmaya kayıp başvurusu yapmış, gencin motosikleti ile cep telefonunun Azatlı Barajı kenarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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