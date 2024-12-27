Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-27 Aralık'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 171,53 gram sentetik uyuşturucu, 167 sentetik hap, 52,75 gram esrar, 1 kök Hint keneviri, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 11 adet mermi ve 60 milyon 300 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.