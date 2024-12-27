Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-27 Aralık'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 171,53 gram sentetik uyuşturucu, 167 sentetik hap, 52,75 gram esrar, 1 kök Hint keneviri, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 11 adet mermi ve 60 milyon 300 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ayrıca, 4 ayrı suçtan aranması olan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
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