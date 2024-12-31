NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Uslu'dan yeni yıl mesajı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, üniversitesinin 2024'te önemli atılımlar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde başarılara imza attığını belirtti.

Bu yıl yapılanlar ve elde edilen başarıların yeni yılda da artarak süreceğini vurgulayan Uslu, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ailesi olarak gurur verici bir yılı geride bırakıyoruz. 2024'te üniversitemizde birçok alanda önemli atılımlar yapıldı. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve ulaştığımız başarılar, hem üniversitemizin hem de bölgemizin gelişimine büyük katkı sağladı. 2025'te de bu başarı ivmesini sürdürerek üniversitemizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. 2025'in şehrimize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor, tüm öğrencilerimizin, personelimizin ve hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.