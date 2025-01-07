Niğde'de ÇOGEP kapsamında öğrencilere eğitim verildi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik, Çocuk Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında Mehmet Akif Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 120 öğrenciye polis nasıl olunur, polislik başvurusu şartları, asayiş olaylarına karşı alınması gereken tedbirler, siber dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı ve önemli telefon numaraları konularında bilgi verdi.