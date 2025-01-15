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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde hayvan bakım eğitimi düzenlendi

        NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince öğrencilere büyükbaş hayvanların bakımı, beslenmesi ve alınacak önlemler konusunda uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:41 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:49
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde hayvan bakım eğitimi düzenlendi
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        NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince öğrencilere büyükbaş hayvanların bakımı, beslenmesi ve alınacak önlemler konusunda uygulamalı eğitim verildi.

        Özel bir besi çiftliğindeki eğitimde, öğrencilere yönelik süt sığırlarında tırnak bakımı, sığırların bakımı ve beslenmesi ile alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Boğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimle hayvan yetiştiriciliğinin daha sistemli yapılması, hayvancılıkta bilinçli sistemlerin oturtulması ve işletmelerdeki verimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda yem teknolojileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleme ve yetiştirme, sürü yönetimi, süt sığırlarında uygulamalı tırnak bakımı ve sığırların bakım ve beslenmesi konularında eğitim verildiğini belirten Boğa, şunları kaydetti:

        "Yıl içerisinde en az 2 kez yapılması gereken tırnak bakımının alanında uzman ve yetişmiş ara elemanlarla yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bölgemizde bu konuda yetişmiş ara elaman istihdamı açısından da önemli bir konudur. Normal koşullarda, yılda en az iki kez tırnak bakımı yapılmalı ve kuruya çıkmadan önce de inekler tırnak kontrolünden geçirilmelidir. Eğer bakımın zamanında yapılabilmesi sağlanırsa hayvanlarda verim kayıplarının önlenmesi ve daha sağlıklı sürülerin elde edilmesi de sağlanacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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