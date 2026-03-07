Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Özdemir, mesajında, ailenin, toplumun ve hayatın temel taşı olan kadınların, sadece bir gün değil, her an baş tacı edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Gelişmiş bir toplumun inşasının kadınların hayata kattığı değer, sevgi ve zarafetle mümkün olduğunu ifade eden Özdemir, kadına hak ettiği saygıyı göstermeyen hiçbir toplumunun geleceğinin aydınlık olamayacağını dile getirdi.

        Tükr kadınının kurtuluş mücadelesinde cepheden cepheye koşarak vatan savunmasında ön saflarda yer aldığını anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Dünün kahraman kadınları, bugün de bilimde, hukukta, ekonomide, sanatta, siyasette ve sporda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmakta, ülkemizin büyümesine en büyük katkıyı sunmaktadır. Şehrimizi yönetirken kadınların fikirlerini rehber ediniyor, onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Açtığımız kadın yaşam merkezleri, meslek edindirme kursları ve istihdam olanaklarıyla kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü durmalarını sağlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehrimizdeki halk otobüslerinin tamamını kadınlar için ücretsiz yaptık. Niğde Barosu ile imzaladığımız protokolle, kadınlara yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetini de başlattık. Tüm bu hizmetlerin kadınlara ve kente hayırlı olmasını diliyorum. Başta şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahraman askerlerimizin elleri öpülesi anneleri ve eşleri olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Michelin ödüllü restoran kadınlara emanet
        Michelin ödüllü restoran kadınlara emanet
        Niğde'de sosyal sorunlara çözüm üreten projeler yarışacak
        Niğde'de sosyal sorunlara çözüm üreten projeler yarışacak
        Niğde'de 'Maarifin Kalbinde Ramazan' buluşması
        Niğde'de 'Maarifin Kalbinde Ramazan' buluşması
        Niğde'de gıda işletmelerinde ramazan denetimi yapıldı
        Niğde'de gıda işletmelerinde ramazan denetimi yapıldı
        800 yıllık Selçuklu camisi meraklılarını bekliyor
        800 yıllık Selçuklu camisi meraklılarını bekliyor
        Niğde'de Gönül Sofraları yetim çocuklar için kuruldu
        Niğde'de Gönül Sofraları yetim çocuklar için kuruldu