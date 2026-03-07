Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Özdemir, mesajında, ailenin, toplumun ve hayatın temel taşı olan kadınların, sadece bir gün değil, her an baş tacı edilmesi gerektiğini vurguladı.



Gelişmiş bir toplumun inşasının kadınların hayata kattığı değer, sevgi ve zarafetle mümkün olduğunu ifade eden Özdemir, kadına hak ettiği saygıyı göstermeyen hiçbir toplumunun geleceğinin aydınlık olamayacağını dile getirdi.



Tükr kadınının kurtuluş mücadelesinde cepheden cepheye koşarak vatan savunmasında ön saflarda yer aldığını anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:



"Dünün kahraman kadınları, bugün de bilimde, hukukta, ekonomide, sanatta, siyasette ve sporda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmakta, ülkemizin büyümesine en büyük katkıyı sunmaktadır. Şehrimizi yönetirken kadınların fikirlerini rehber ediniyor, onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Açtığımız kadın yaşam merkezleri, meslek edindirme kursları ve istihdam olanaklarıyla kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü durmalarını sağlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehrimizdeki halk otobüslerinin tamamını kadınlar için ücretsiz yaptık. Niğde Barosu ile imzaladığımız protokolle, kadınlara yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetini de başlattık. Tüm bu hizmetlerin kadınlara ve kente hayırlı olmasını diliyorum. Başta şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahraman askerlerimizin elleri öpülesi anneleri ve eşleri olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum"

