Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi "2025 Alan Bazında Dünya Üniversiteleri" sıralamasında yer aldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Times Higher Education'ın (THE) "2025 Alan Bazında Dünya Üniversiteleri" sıralamasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin yaşam bilimleri, mühendislik ve fizik bilimleri alanlarında dünya üniversiteleri arasına girdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitede özellikle son 3 yılda uluslararası düzeyde marka değerini artırmak ve adını farklı platformlarda duyurmak için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Uslu, "Böylece hem ülkemizin hem de üniversitemizin ve şehrimizin adını uluslararası düzeyde daha fazla duyuracak, bilim dünyasındaki itibarımızı daha da güçlendireceğiz. Elde ettiğimiz bu başarıda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.