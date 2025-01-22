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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlıdan 8'i tutuklandı

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 22:25 Güncelleme: 22.01.2025 - 22:25
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlıdan 8'i tutuklandı
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 15 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılarla birlikte 35,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonların görüntülerini, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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