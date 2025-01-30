Niğde'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Gençlik merkezinden yapılan açıklamaya göre, GSB Gençlik Kış Kulübü Programı kapsamında gençlik merkezi bahçesinde çocuklara yaş gruplarına uygun kitaplar dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.