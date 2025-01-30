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        Niğde'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

        Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:45
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        Niğde'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
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        Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Gençlik merkezinden yapılan açıklamaya göre, GSB Gençlik Kış Kulübü Programı kapsamında gençlik merkezi bahçesinde çocuklara yaş gruplarına uygun kitaplar dağıtıldı.

        Okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği etkinlikte, kitapların öğrencilerin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

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