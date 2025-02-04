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        Niğde'de 360 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:38 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:38
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        Niğde'de 360 litre kaçak alkol ele geçirildi
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde sahte içki kullanımından dolayı alkol zehirlenmelerini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait kargo kolilerinde yapılan aramada 360 litre etil alkol, 70 aroma kiti ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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