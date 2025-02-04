Niğde'de 360 litre kaçak alkol ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Niğde'de düzenlenen operasyonda 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde sahte içki kullanımından dolayı alkol zehirlenmelerini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait kargo kolilerinde yapılan aramada 360 litre etil alkol, 70 aroma kiti ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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