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        Niğde'de "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Niğde'de "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:02
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        Niğde'de "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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        Niğde'de "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında ve farklı kategorilerde fotoğraf yarışması düzenleniyor.

        Yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı "Tarım Orman ve İnsan" sergisi, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde Vali Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

        Vali Çelik, sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

        Sergide, 130 fotoğrafın yer aldığını belirten Çelik, "Yaşamımız tarıma, ormana ve suya bağlı. Gelecek nesillerin de tarımı ve toprağı koruyarak suyu sürdürülebilir şekilde kullanması adına bu sergi dikkat çekecek olacak. Emeği geçenlere teşekkür eder, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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