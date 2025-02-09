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        Niğde'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 10 bin 260 lira ceza kesildi

        Niğde'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 10 bin 260 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:59 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:59
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        Niğde'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 10 bin 260 lira ceza kesildi
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        Niğde'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 10 bin 260 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bor ilçesi çevre yolunda, ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan araç tespit edildi.

        İncelemede ihlali gerçekleştiren sürücüye tek yönlü yolda ters yönde araç kullanmaktan 9 bin 267 lira ve trafik işaret levhalarına uymamaktan 993 lira olmak üzere toplamda 10 bin 260 lira ceza kesildi.

        İlgili kişiye gerekli cezai işlemlerin uygulandığını belirtilen açıklamada, "Bu tür sorumsuzca davranışlar, sadece kuralları ihlal eden sürücünün değil, trafikte seyreden tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Denetimlerimiz sonucunda kurallara uymayan hiçbir sürücünün yaptığı yanına kalmayacak, hukuki çerçevede en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Trafik güvenliği, bireysel bir tercih değil, herkesin uyması gereken bir zorunluluktur. Tüm sürücülerimizi, trafik kurallarına riayet etmeye ve başkalarının hayatını riske atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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