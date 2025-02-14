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        Eski iki hükümlü Niğde'de devlet desteğiyle hayvancılığa adım attı

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'de yaşayan eski hükümlüler S.K. ile İ.A, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:04
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        Eski iki hükümlü Niğde'de devlet desteğiyle hayvancılığa adım attı
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        AHMET DEMİRCAN - Niğde'de yaşayan eski hükümlüler S.K. ile İ.A, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki denetimini tamamlayan hükümlüler S.K. ve İ.A, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

        Çiftlik ilçesinde hayvan almak için yaptığı başvurusu kabul edilen S.K, İŞKUR'dan aldığı 90 bin lira hibeye, 130 bin lira da kendisi ekleyerek iki büyükbaş hayvan satın aldı.

        İ.A. ise İŞKUR'dan aldığı 215 bin lira hibeye 100 bin lira da kendisi koyarak iki büyükbaş hayvanla Çayırlı köyünde besiciliğe başladı.

        - "Devletimiz destek olarak bu projeyi başlatmamı sağladı"

        Eski hükümlü S.K, AA muhabirine, tahliye olduktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce arandığını ve hibe için bilgilendirildiğini söyledi.

        Daha önceden de hayvan bakmak istediğini belirten S.K, "Merakım vardı ama hayvanım yoktu. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından açılan kursa başvurdum, belgemi aldıktan sonra 90 bin lira destek aldım, 130 bin lira da kendim koydum. Ahırda şu anda 3 hayvanım oldu." diye konuştu.

        S.K, hayvanların bakımını tek başına üstendiğini ifade ederek, geçimini bunlardan sağladığını dile getirdi.

        Hayvanların ihtiyaçlarını süt satarak sağladığını aktaran S.K, "Artan parayla da evimin ihtiyacını karşılıyorum. Mandırayı büyütmeyi düşünüyorum çünkü hayvan merakım var, hayvana bakmayı seviyorum. İneklerim doğurdukça bunları damızlık yaparak daha da çoğaltmayı düşünüyorum." dedi.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün iyi proje başlattığına dikkati çeken S.K, bu konuda kendine çok fazla destek verildiğini söyledi.

        Proje sayesinde hayvan sahibi olduğunu dile getiren S.K, şöyle konuştu:

        "Projeden haberim olmasaydı belki de hayvan alamazdım çünkü imkanım yoktu. Devletimiz destek olarak bu projeyi başlatmamı sağladı. Daha da ilerletmeyi düşünüyorum. Eski hükümlüler olarak devlet yanımızda. Bütün desteği sağlıyor ve kötülüklerden caydırıyor. Devletimiz var olsun, bizi tekrar topluma kazandırıyor, hayata bağlıyor. Devletimize minnettarız."

        - "Devletimizin sağladığı imkandan yararlanmaya çalıştık"

        Hibe desteğinden yararlanan İ.A. ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki kurslara katılarak hayvan yetiştirmek için belge aldığını anlattı.

        Hayvan merakının aileden geldiğini belirten İ.A, şunları kaydetti:

        "Daha önce bu işi yapıyorduk. Gurbetçiydim ve İzmir'de çalışıyordum. Cezaevi serüveni olduktan sonra köye döndüm. Köyde kaldığımız zaman içerisinde boş durmayıp çalışacağız. Tarlamız, traktörümüz var, biz de hayvancılık yapalım dedik. Artık gurbete gitmiyorum, çoluk çocuk çalışıyor, kendi işimizi yapıyoruz. Devletimizin sağladığı imkandan yararlanmaya çalıştık. Kurslara gidip eğitimlerimizi aldık, bilmediğimiz çok şey varmış, öğrenmiş olduk."

        Kurslar sayesinde hayvancılığı yeniden öğrendiğini ve profesyonelce yapmaya çalıştığını dile getiren İ.A, "Eğitim şart. Ben de cezaevinde ortaokulu ve liseyi bitirdim, hatta üniversite sınavına girdim. Eğitime meraklıydım, hayvancılığı da profesyonel şekilde yapmak istedim. Aldığım hayvanları çoğaltmak istiyorum. Yoğurt ve peynir yaparak eve katkı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Devletin desteğini her zaman hissettiğine dikkati çeken İ.A, "Bizim için çabalayan çok insan var. Eğitimlerimizde üzerimize çok düştüler. Devletimiz her zaman yanımızda oldu, bu hibeleri bizlere vererek topluma kazandırdı. Islah olmuş bir şekilde biz de buna uyum sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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