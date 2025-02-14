Eski iki hükümlü Niğde'de devlet desteğiyle hayvancılığa adım attı

AHMET DEMİRCAN - Niğde'de yaşayan eski hükümlüler S.K. ile İ.A, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki denetimini tamamlayan hükümlüler S.K. ve İ.A, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Çiftlik ilçesinde hayvan almak için yaptığı başvurusu kabul edilen S.K, İŞKUR'dan aldığı 90 bin lira hibeye, 130 bin lira da kendisi ekleyerek iki büyükbaş hayvan satın aldı.

İ.A. ise İŞKUR'dan aldığı 215 bin lira hibeye 100 bin lira da kendisi koyarak iki büyükbaş hayvanla Çayırlı köyünde besiciliğe başladı.

- "Devletimiz destek olarak bu projeyi başlatmamı sağladı"

Eski hükümlü S.K, AA muhabirine, tahliye olduktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce arandığını ve hibe için bilgilendirildiğini söyledi.

Daha önceden de hayvan bakmak istediğini belirten S.K, "Merakım vardı ama hayvanım yoktu. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından açılan kursa başvurdum, belgemi aldıktan sonra 90 bin lira destek aldım, 130 bin lira da kendim koydum. Ahırda şu anda 3 hayvanım oldu." diye konuştu.

S.K, hayvanların bakımını tek başına üstendiğini ifade ederek, geçimini bunlardan sağladığını dile getirdi.

Hayvanların ihtiyaçlarını süt satarak sağladığını aktaran S.K, "Artan parayla da evimin ihtiyacını karşılıyorum. Mandırayı büyütmeyi düşünüyorum çünkü hayvan merakım var, hayvana bakmayı seviyorum. İneklerim doğurdukça bunları damızlık yaparak daha da çoğaltmayı düşünüyorum." dedi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün iyi proje başlattığına dikkati çeken S.K, bu konuda kendine çok fazla destek verildiğini söyledi.

Proje sayesinde hayvan sahibi olduğunu dile getiren S.K, şöyle konuştu:

"Projeden haberim olmasaydı belki de hayvan alamazdım çünkü imkanım yoktu. Devletimiz destek olarak bu projeyi başlatmamı sağladı. Daha da ilerletmeyi düşünüyorum. Eski hükümlüler olarak devlet yanımızda. Bütün desteği sağlıyor ve kötülüklerden caydırıyor. Devletimiz var olsun, bizi tekrar topluma kazandırıyor, hayata bağlıyor. Devletimize minnettarız."