Niğde'de kardan adam şenliği düzenlenecek

Niğde'de, 22-23 Şubat'ta Ketençimen Yaylası'nda kardan adam şenliği gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlik Niğde Belediyesi, Valilik ve Çiftlik Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek.

Şenlik kapsamında, kardan adam yapma yarışması, kar voleybolu, kayak sporcu gösterisi, kızak yarışması, çocuklara yönelik yarışma ve müzik dinletisi sunulacak.

Şenlik boyunca ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şenliğin gelenekselleştiğini ve bundan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Özdemir, "Kışın en güzel ve en eğlenceli anlarını hep birlikte yaşayacağımız bu şenlikte, sizleri Ketençimen Yaylası'nda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu keyifli kış eğlencesine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.