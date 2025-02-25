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        Niğde'de yaban keçileri için doğaya 1,5 ton yonca bırakıldı

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban keçileri için yemleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:50 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:53
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        Niğde'de yaban keçileri için doğaya 1,5 ton yonca bırakıldı
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        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban keçileri için yemleme çalışması yapıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, göre yaban hayatını destekleme çalışması kapsamında yaban keçilerine 1,5 ton yonca doğaya bırakıldı.

        Ekipler, ihtiyaç olması halinde yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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