Niğde'de yaban keçileri için doğaya 1,5 ton yonca bırakıldı
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban keçileri için yemleme çalışması yapıldı.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban keçileri için yemleme çalışması yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, göre yaban hayatını destekleme çalışması kapsamında yaban keçilerine 1,5 ton yonca doğaya bırakıldı.
Ekipler, ihtiyaç olması halinde yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.
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