Niğde'de düzenlenen 2. Tiyatro Festivali sona erdi

Niğde Belediyesince düzenlenen 2. Tiyatro Festivali'nde sahnelenen 8 oyunu, 4 bin civarında sanatsever izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-22 şubat tarihleri arasında Belediye Kültür Merkezinde sahnelenen oyunlar kapalı gişe oynandı.

Sahnelenen 8 oyunu, 4 bin civarında sanatsever takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, festivalin başarısından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Sanatın ve tiyatronun birleştirici gücünü bir kez daha deneyimlediklerini kaydeden Özdemir, "Festival boyunca salonlarımız doldu, taştı. Hemşehrilerimiz tiyatroya olan ilgilerini fazlasıyla gösterdi. Festivalimiz Niğde için sanatla iç içe bir kent olma yolunda önemli bir adım oldu. Sanatseverleri bir araya getiren bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirme kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.