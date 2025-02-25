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        Niğde'de düzenlenen 2. Tiyatro Festivali sona erdi

        Niğde Belediyesince düzenlenen 2. Tiyatro Festivali'nde sahnelenen 8 oyunu, 4 bin civarında sanatsever izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:55 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:58
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        Niğde'de düzenlenen 2. Tiyatro Festivali sona erdi
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        Niğde Belediyesince düzenlenen 2. Tiyatro Festivali'nde sahnelenen 8 oyunu, 4 bin civarında sanatsever izledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-22 şubat tarihleri arasında Belediye Kültür Merkezinde sahnelenen oyunlar kapalı gişe oynandı.

        Sahnelenen 8 oyunu, 4 bin civarında sanatsever takip etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, festivalin başarısından duyduğu memnuniyeti belirtti.

        Sanatın ve tiyatronun birleştirici gücünü bir kez daha deneyimlediklerini kaydeden Özdemir, "Festival boyunca salonlarımız doldu, taştı. Hemşehrilerimiz tiyatroya olan ilgilerini fazlasıyla gösterdi. Festivalimiz Niğde için sanatla iç içe bir kent olma yolunda önemli bir adım oldu. Sanatseverleri bir araya getiren bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirme kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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