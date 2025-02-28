Niğde'de 19 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Zanlının ikametinde yapılan aramada 19 litre kaçak etil alkol, 9 kilogram anason bitkisi, 3 damıtma aparatı ve 2 düdüklü tencere ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içki satışına yönelik çalışma başlattı.

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