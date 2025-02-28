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        Niğde'de 19 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 19 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:58
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        Niğde'de 19 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 19 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içki satışına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlının ikametinde yapılan aramada 19 litre kaçak etil alkol, 9 kilogram anason bitkisi, 3 damıtma aparatı ve 2 düdüklü tencere ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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