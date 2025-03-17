Niğde'de ihbara giden 2 polis, keser ve bıçakla yaralandı

Alınan bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları A.G. (50) ve D.E'ye (30), şüpheli E.Y.Ö. (18) bıçak ve keserle saldırdı.

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