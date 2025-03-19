İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR'un İşgücü Uyum Programı kapsamında hastanede istihdam edilecek 50 temizlik personelinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine temizlik personeli alımı için kura çekildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.