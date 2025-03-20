NÖHÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi sağlık turizmi belgesi aldı

Üçüncü basamak ağız ve diş sağlığı tedavi hizmeti veren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastane kentte belge alan ilk ve tek sağlık kuruluşu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, bu gelişmenin hem üniversite hem de kent için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinde uluslararası standartları kısa zamanda yakaladıklarını ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Artık Niğde'mizin turizmine sağlık alanında da katkı sunacağız. Çok yakında uzman kadromuzu da 30'un üzerine çıkaracağız. Ayrıca bazı bölümlerimizde klinik eğitimlere başlayarak asistan alımları için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tamamen öz sermayemizle hayata geçirilen bu hastane, Niğde'miz için büyük bir kazanım. Şehrimize böyle bir sağlık yatırımını kazandırmış olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuzu tebrik ediyorum."