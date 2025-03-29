Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Aramada 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1116 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.

Niğde'de 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1116 paket gümrük kaçağı kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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