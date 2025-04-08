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        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:34
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        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, gümrük kaçağı 647 paket sigara, 101 cinsel içerikli ürün ve sprey ve 15 parfüm ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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