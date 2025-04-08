Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Aramada, gümrük kaçağı 647 paket sigara, 101 cinsel içerikli ürün ve sprey ve 15 parfüm ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir iş yerinde arama yaptı.

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