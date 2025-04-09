Niğde'de KOP Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Niğde'de KOP Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Niğde'de KOP Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, kaymakamlar, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.
Toplantıda, KOP kapsamında yürütülen ve planlanan projelere ilişkin tanıtım gerçekleştirildi.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Karakoyunlu, katılımcılara projeler hakkında sunum yaparak, sürece dair bilgiler verdi.
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