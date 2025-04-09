Niğde'de KOP Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, kaymakamlar, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.

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