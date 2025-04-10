Niğde'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Niğde'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Niğde'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Niğde Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Kutlamalar kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda emniyet teşkilatında bugüne kadar kullanılan eşyaların sergisi açıldı.
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