Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 113 sentetik hap ve sahte avukat kimliği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Çifteköy mevkisi Niğde - Pozantı Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde şüpheli bir araca yönelik operasyon düzenledi.

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