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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:41
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Çifteköy mevkisi Niğde - Pozantı Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde şüpheli bir araca yönelik operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 113 sentetik hap ve sahte avukat kimliği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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