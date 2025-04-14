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        Niğde Valiliğinden zirai don uyarısı

        Niğde Valiliği, kentte bugün ve yarın zirai don beklendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:19
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        Niğde Valiliğinden zirai don uyarısı
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        Niğde Valiliği, kentte bugün ve yarın zirai don beklendiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 14 ve 15 Nisan'da kentte hafif zirai don riski beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda başta üreticilerimiz olmak üzere, ilgili tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, ürünlerinde don zararının önlenmesi adına gerekli koruyucu önlemleri almaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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