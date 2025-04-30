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        Niğde Valisi Çelik'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:03
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        Niğde Valisi Çelik'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, alın teriyle hayatını kazanan, emeğiyle ülkenin kalkınmasına ve milletin refahına katkı sunan tüm işçi ve emekçilerin bayramını tebrik etti.

        Emeğin toplumların en kıymetli hazinesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken en büyük gücümüz, üretimin, gelişmenin ve dayanışmanın mimarları olan emekçi kardeşlerimizin özverili çalışmalarından doğmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında azim ve kararlılıkla çalışan emekçilerimiz, sosyal ve ekonomik hayatımızın taşıyıcı unsurlarıdır. Üretimin her aşamasında emeğiyle var olan işçi kardeşlerimiz, toplumun ortak geleceğine büyük katkılar sağlamaktadır. Emeğiyle ülkemize değer katan, alın teriyle hayatımıza değer kazandıran tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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