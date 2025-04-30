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        Niğde'de su kartlarına bakiye yüklemesi için mobil uygulama geliştirildi

        Niğde Belediyesinin konutlarda kullanılan su kartlarına bakiye yüklemesi için geliştirdiği mobil uygulamanın tanıtımı için toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:59 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:23
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        Niğde'de su kartlarına bakiye yüklemesi için mobil uygulama geliştirildi
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        Niğde Belediyesinin konutlarda kullanılan su kartlarına bakiye yüklemesi için geliştirdiği mobil uygulamanın tanıtımı için toplantı düzenlendi.

        Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, uygulama üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını söyledi.

        Bu uygulama için çeşitli yöntemler denediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "İnternet üzerinde olan sayaçlardan tutun belediyenin üzerine anten kurdurup telsiz yöntemiyle bu işi çözebilir miyiz diye denemeler yaptık. Allah'a şükürler olsun en sonunda yeni bir yöntemle bu konuda sonuca ulaştık.Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de su yükleme kartlarına telefon üzerinden ulaşmayı ilk defa belediye olarak bizler yaptık. O yüzden ben yapan arkadaşlarımıza, firmalarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kent için gerçekten çok önemliydi. Akıllı şehir konusunda uygulama ve çalışmalara başlamıştık ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz."

        Konuşmanın ardından geliştirilen mobil uygulama vatandaşlara tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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