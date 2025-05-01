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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:27
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, emeği ve alın teriyle geçimlerini sağlayan tüm işçilerin bayramını kutladı.

        İşçilerin ve emekçilerin toplumsal refahın temel taşı olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Emeğin, emektarın, alın terinin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Bu özel gün, sadece bir kutlama değil aynı zamanda işçi hakkının, emeğinin değerinin ve üretimin gücünün bir kez daha hatırlandığı anlamlı bir gündür. Ekonomiden sanayiye, tarımdan altyapıya kadar ülkemizin her köşesinde alın teri döken işçilerimiz, üretimin gerçek kahramanlarıdır. Onlar, ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde ve geleceğe güvenle yürüyebilmesinde en büyük pay sahipleri."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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