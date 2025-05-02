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        NÖHÜ'nün 12 öğrenci kulübü ÜNİDES'ten destek aldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin 12 öğrenci kulübü, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 4. döneminde destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:19
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        NÖHÜ'nün 12 öğrenci kulübü ÜNİDES'ten destek aldı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin 12 öğrenci kulübü, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 4. döneminde destek almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilim İletişimi Kulübü, Biyobilim Topluluğu, Ekonomi ve Sanat Kulübü, Kimya Kulübü, Matematik Kulübü, Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Uluslararası İlişkiler Topluluğu, Sosyal Hizmet Gönüllüler Kulübü, Sanat Kulübü, Siber Güvenlik Kulübü, Müzik Kulübü ve Kalite Topluluğu ÜNİDES'ten destek aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, öğrenci ve akademisyenlerin bu yıl da üretken olduklarını belirtti.

        Uslu, "Hem bilimsel araştırma hem de sosyal ve kültürel proje desteğimiz artışını sürdürüyor. TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projeleri ile ÜNİDES kapsamındaki destek sayımızın bu durumun en somut göstergesi. Proje desteği alan tüm öğrenci kulüplerimizin başarılarının devamı dilerim." ifadelerini kullandı.

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